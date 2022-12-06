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На акции ко дню независимости Финляндии ультраправые сожгли российский флаг

Вторник, 6 декабря 2022, 21:09

В центре Хельсинки во вторник состоялись по меньшей мере четыре демонстрации по случаю Дня независимости Финляндии, во время одной из которых был сожжен российский флаг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Финская полиция обеспечивала правопорядок во время маршей "Хельсинки без нацистов" и "Финляндия просыпается", шествия "612" и автопробега "Мотти 612". Из них "Финляндия просыпается" и "612" охарактеризовали как националистические или ультраправые.

В демонстрации "Хельсинки без нацистов", по оценкам полиции, приняли участие 1000-1500 человек, в других акциях участвовали от 200 до 400 человек.

Несколько участников шествия "612" сожгли российский флаг перед воротами кладбища Хиетаниеми, после этого, передает корреспондент Yle, полиция попросила демонстрантов остановиться.

 
ФОТО: YLE

Полиция Хельсинки по итогам акций отметила, что демонстрации в День независимости прошли спокойно, во время акций также никто не был задержан.

"Это редкое явление", - заявил Патрик Карлссон, старший комиссар полиции Хельсинки.

Напомним, 6 декабря 1917 года Финляндия, которая до того времени находилась в составе Российской империи, провозгласила себя независимым государством. Коммунисты, которые на тот момент захватили власть в Петербурге, признали независимость финнов.

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Финляндия

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