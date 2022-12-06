На акції до дня незалежності Фінляндії ультраправі спалили російський прапор

У центрі Гельсінкі у вівторок відбулися щонайменше чотири демонстрації з нагоди Дня незалежності Фінляндії, під час однієї з яких було спалено російський прапор.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Фінська поліція забезпечувала правопорядок під час маршів "Гельсінкі без нацистів" і "Фінляндія прокидається", ходи "612" і автопробігу "Мотті 612". З них "Фінляндія прокидається" та "612" охарактеризували як націоналістичні або ультраправі.

У демонстрації "Гельсінкі без нацистів", за оцінками поліції, взяли участь 1000-1500 людей, в інших акціях брали участь від 200 до 400 людей.

Кілька учасників ходи "612" спалили російський прапор перед воротами кладовища Хієтаніємі, після цього, передає кореспондентка Yle, поліція попросила демонстрантів зупинитися.

Фото: Yle

Поліція Гельсінкі за підсумками акцій зазначила, що демонстрації в День незалежності пройшли спокійно, під час акцій також ніхто не був затриманий.

"Це рідкісне явище", – заявив Патрік Карлссон, старший комісар поліції Гельсінкі.

Нагадаємо, 6 грудня 1917 року Фінляндія, яка до того часу перебувала у складі Російської імперії, проголосила себе незалежною державою. Комуністи, які на той момент захопили владу в Петербурзі, визнали незалежність фінів.