На акції до дня незалежності Фінляндії ультраправі спалили російський прапор
Вівторок, 6 грудня 2022, 21:09
У центрі Гельсінкі у вівторок відбулися щонайменше чотири демонстрації з нагоди Дня незалежності Фінляндії, під час однієї з яких було спалено російський прапор.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Фінська поліція забезпечувала правопорядок під час маршів "Гельсінкі без нацистів" і "Фінляндія прокидається", ходи "612" і автопробігу "Мотті 612". З них "Фінляндія прокидається" та "612" охарактеризували як націоналістичні або ультраправі.
У демонстрації "Гельсінкі без нацистів", за оцінками поліції, взяли участь 1000-1500 людей, в інших акціях брали участь від 200 до 400 людей.
Кілька учасників ходи "612" спалили російський прапор перед воротами кладовища Хієтаніємі, після цього, передає кореспондентка Yle, поліція попросила демонстрантів зупинитися.
Поліція Гельсінкі за підсумками акцій зазначила, що демонстрації в День незалежності пройшли спокійно, під час акцій також ніхто не був затриманий.
"Це рідкісне явище", – заявив Патрік Карлссон, старший комісар поліції Гельсінкі.
Нагадаємо, 6 грудня 1917 року Фінляндія, яка до того часу перебувала у складі Російської імперії, проголосила себе незалежною державою. Комуністи, які на той момент захопили владу в Петербурзі, визнали незалежність фінів.