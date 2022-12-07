Cунак и Байден договорились увеличить экспорт газа из США в Британию

Президент США Джо Байден и глава британского правительства Риши Сунак договорились об увеличении экспорта газа из Соединенных Штатов в Великобританию в рамках совместных усилий по уменьшению платежек за коммунальные услуги и ограничения влияния России на западные энергетические запасы.

Об этом сообщило издание The Guardian, пишет "Европейская правда".

Сунак и Байден объявили о партнерстве по энергетической безопасности и доступности и создали совместную группу действий, которую возглавят представители Вестминстера и Белого дома с целью уменьшения глобальной зависимости от российских энергетических носителей.

Великобритания не зависела от больших объемов российского газа до вторжения в Украину, но страдала от сильного роста цен, поскольку европейские соседи конкурировали за поставки, спеша заполнить свои газохранилища.

В рамках договоренности Соединенные Штаты намерены более чем вдвое увеличить объем сжиженного природного газа, экспортируемого в Британию, по сравнению с 2021 годом.

Две страны также намерены сотрудничать для ускорения "зеленых" инициатив, таких как декарбонизация аэрокосмической промышленности, стимулируя рынок электромобилей и развитие энергоэффективных устройств.

Они также планируют продолжать сотрудничество в области ядерной энергии и энергии водорода.

Правительство заявило, что в рамках договоренности с США они стремятся экспортировать не менее 9-10 миллиардов кубических метров газа в течение следующего года через терминалы Великобритании.

Напомним, Великобритания и Нидерланды 17 ноября подписали соглашение, имеющее за цель взаимную помощь в сфере энергетики на фоне вызовов, созданных войной и энергетическим кризисом.

Германия также предлагает Британии обсудить соглашение, которое бы позволило им взаимно помогать друг другу в случае дефицита газа во время экстремально холодной погоды.