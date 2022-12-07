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Сунак і Байден домовилися збільшити експорт газу зі США до Британії

Середа, 7 грудня 2022, 08:33

Президент США Джо Байден і глава британського уряду Ріші Сунак домовились про збільшення експорту газу зі Сполучених Штатів до Великої Британії в рамках спільних зусиль щодо зменшення платіжок за комунальні послуги та обмеження впливу Росії на західні енергетичні запаси.

Про це повідомило видання The Guardian, пише "Європейська правда".

Сунак і Байден оголосили про партнерство з енергетичної безпеки та доступності і створили спільну групу дій, яку очолять представники Вестмінстера та Білого дому з метою зменшення глобальної залежності від російських енергетичних носіїв.

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Британія не залежала від великих обсягів російського газу до вторгнення в Україну, але потерпала від сильного зростання цін, оскільки європейські сусіди конкурували за поставки, поспішаючи заповнити свої газосховища.

У рамках домовленості Сполучені Штати мають намір більш ніж удвічі збільшити обсяг зрідженого природного газу, експортованого до Британії, порівняно з 2021 року.

Дві країни також мають намір співпрацювати для прискорення "зелених" ініціатив, таких як декарбонізація аерокосмічної промисловості, стимулюючи ринок електромобілів та розвиток енергоефективних пристроїв. 

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Вони також планують продовжувати співпрацю в галузі ядерної енергії та енергії водню.

Уряд заявив, що в рамках домовленості зі США вони прагнуть експортувати щонайменше 9-10 мільярдів кубічних метрів газу протягом наступного року через термінали Великої Британії.

Нагадаємо, Британія та Нідерланди 17 листопада підписали угоду, що має на меті взаємну допомогу у сфері енергетики на тлі викликів, створених війною та енергетичною кризою. 

Німеччина також пропонує Британії обговорити угоду, яка би дозволила їм взаємно допомагати одне одному у разі дефіциту газу під час екстремально холодної погоди.

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Війна з РФ Енергетика США Велика Британія

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