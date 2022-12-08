Президент Европарламента призвала ЕС не вступать в войну субсидий с США

ЕС должен избегать "скользкой дороги" протекционизма, поскольку он вступает в ожесточенные промышленные споры с Соединенными Штатами.

Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Метсола в интервью Politico, пишет "Европейская правда".

"Вступим ли мы в войну субсидий? Я бы очень предостерегла от этого, но я опасаюсь, когда вижу усиление протекционистских настроений", - сказала Метсола.

В ЕС недовольны положениями американского закона о снижении инфляции, предусматривающего предоставление субсидий и стимулов на миллиарды долларов своим внутренним секторам зеленых технологий и электромобилей.

ЕС опасается, что это может дать американским производителям конкурентное преимущество в то время, когда европейские промышленники испытывают серьезные экономические трудности, связанные с постпандемическим восстановлением и непомерными счетами за электроэнергию, вызванными войной России в Украине.

Метсола сказала, что ЕС должен избегать "скользкой дороги того, кто окажется на самом дне протекционистской гонки". Она добавила оговорку, что некоторая степень государственного вмешательства также необходима для стимулирования экономического роста.

Вместо этого блок должен попытаться получить конкурентное преимущество на мировом уровне, придерживаясь своих демократических ценностей и реализуя свою климатическую повестку дня.

"Я хочу посмотреть на то, как мы конкурируем на основе наших климатических целей, а не на то, как мы замыкаемся в себе и думаем, что это выгодно - потому что это не так. Я думаю, мы должны продолжать настаивать на том, что наш путь может работать", - сказала она.

Метсола также призвала к более активному подходу в отношениях с Пекином и другими странами Азии, назвав промышленную зависимость ЕС от Китая "экономически огромной".

"Мы недостаточно сотрудничаем с нашими азиатскими партнерами, поэтому многие торговые сделки до сих пор лежат на столе. Где мы? Почему бы нам не вести эти дебаты, а не ныть?" - спросила она.

В то время как ЕС ищет дополнительные средства для укрепления промышленной базы континента, Метсола заявила, что полный пересмотр бюджета ЕС - единственный способ гарантировать, что растущая инфляция и процентные ставки не сделают исторические заимствования COVID бесполезными.