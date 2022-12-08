Президентка Європарламенту закликала ЄС не вступати у війну субсидій із США

Євросоюз має уникати "слизької дороги" протекціонізму, оскільки він вступає в запеклі промислові суперечки зі Сполученими Штатами.

Про це заявила президент Європейського парламенту Роберта Метсола в інтерв'ю Politico, пише "Європейська правда".

"Чи вступимо ми у війну субсидій? Я б дуже застерегла від цього, але я побоююся, коли бачу посилення протекціоністських настроїв", - сказала Метсола.

У ЄС незадоволені положеннями американського закону про зниження інфляції, що передбачає надання субсидій і стимулів на мільярди доларів своїм внутрішнім секторам зелених технологій та електромобілів.

ЄС побоюється, що це може дати американським виробникам конкурентну перевагу в той час, коли європейські промисловці зазнають серйозних економічних труднощів, пов'язаних із постпандемічним відновленням і непомірними рахунками за електроенергію, спричиненими війною Росії в Україні.

Метсола сказала, що ЄС має уникати "слизької дороги того, хто опиниться на самому дні протекціоністських перегонів". Вона додала застереження, що деякий ступінь державного втручання також необхідний для стимулювання економічного зростання.

Натомість блок має спробувати отримати конкурентну перевагу на світовому рівні, дотримуючись своїх демократичних цінностей і реалізуючи свій кліматичний порядок денний.

"Я хочу подивитися на те, як ми конкуруємо на основі наших кліматичних цілей, а не на те, як ми замикаємося в собі і думаємо, що це вигідно - тому що це не так. Я думаю, ми повинні продовжувати наполягати на тому, що наш шлях може працювати", - сказала вона.

Метсола також закликала до активнішого підходу у відносинах з Пекіном та іншими країнами Азії, назвавши промислову залежність ЄС від Китаю "економічно величезною".

"Ми недостатньо співпрацюємо з нашими азійськими партнерами, тому багато торговельних угод досі лежать на столі. Де ми? Чому б нам не вести ці дебати, а не скиглити?" - запитала вона.

У той час як ЄС шукає додаткові кошти для зміцнення промислової бази континенту, Метсола заявила, що повний перегляд бюджету ЄС - єдиний спосіб гарантувати, що інфляція, яка зростає, та відсоткові ставки не зроблять історичні запозичення COVID марними.

Нагадаємо, європейський комісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон висунув ідею створення "суверенного фонду для підтримки промислових проєктів" у відповідь на ухвалений у США закон про зниження інфляції, який, як стверджує ЄС, підриває конкуренцію.