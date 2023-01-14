Нет информации о диверсии в Литве, где взорвался газопровод - МИД Эстонии

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил в субботу, что пока нет информации о том, что взрыв на газопроводе в Литве в пятницу был вызван диверсией.

Об этом он написал на своей Facebook-странице в субботу, сообщает "Европейская правда".

"Я общался с министром иностранных дел Литвы по поводу взрыва на литовском газопроводе. Информации о том, что это была диверсия, нет, как и нет никаких обстоятельств, указывающих на это", - отметил Рейнсалу.

Он добавил, что расследование продолжается, и причина взрыва должна быть выяснена в ближайшее время.

Рейнсалу подчеркнул, что подача газа в Латвию восстановлена, но повреждения самого газопровода устранят в течение нескольких дней.

В пятницу после обеда в Пасвальском районе Литвы произошел взрыв на газопроводе, по которому топливо поступает в северную Литву и Латвию.

В полиции сообщили, что высота пламени в начале достигала нескольких десятков метров. Возможные причины взрыва не называли.