Немає інформації про диверсію в Литві, де вибухнув газопровід - МЗС Естонії

Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу заявив у суботу, що поки немає інформації про те, що вибух на газопроводі в Литві у п’ятницю був спричинений диверсією.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці в суботу, повідомляє "Європейська правда".

"Я спілкувався з міністром закордонних справ Литви з приводу вибуху на литовському газопроводі. Інформації про те, що це була диверсія, немає, як і немає жодних обставин, що вказують на це", - зазначив Рейнсалу.

Він додав, що розслідування триває, і причина вибуху має бути з'ясована найближчим часом.

Рейнсалу підкреслив, що подача газу в Латвію відновлена, але пошкодження самого газопроводу усунуть протягом кількох днів.

У п'ятницю після обіду у Пасвальському районі Литви стався вибух на газопроводі, яким паливо надходить у північну Литву і Латвію.

В поліції повідомили, що висота полум’я на початку сягала кількох десятків метрів. Можливі причини вибуху не називали.