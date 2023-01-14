Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Немає інформації про диверсію в Литві, де вибухнув газопровід - МЗС Естонії

Субота, 14 січня 2023, 15:19

Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу заявив у суботу, що поки немає інформації про те, що вибух на газопроводі в Литві у п’ятницю був спричинений диверсією.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці в суботу, повідомляє "Європейська правда".

"Я спілкувався з міністром закордонних справ Литви з приводу вибуху на литовському газопроводі. Інформації про те, що це була диверсія, немає, як і немає жодних обставин, що вказують на це", - зазначив Рейнсалу.

Він додав, що розслідування триває, і причина вибуху має бути з'ясована найближчим часом.

Рейнсалу підкреслив, що подача газу в Латвію відновлена, але пошкодження самого газопроводу усунуть протягом кількох днів.

У п'ятницю після обіду у Пасвальському районі Литви стався вибух на газопроводі, яким паливо надходить у північну Литву і Латвію.

В поліції повідомили, що висота полум’я на початку сягала кількох десятків метрів. Можливі причини вибуху не називали. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва Естонія інциденти

Статті

Гаражні таємниці Байдена: які наслідки матиме скандал, в який потрапив президент США

Скандал навколо секретних документів став зручною політичною зброєю в руках Республіканської партії. І цілком може вплинути на вибори 2024 року.
13 січня 2023 — Олег Павлюк, Європейська правда

Енергетичний 2023 рік: Європа виграла бій у РФ, але битва ще триває

У РФ і надалі шукатимуть можливості об’єднувати навколо себе постачальників та транспортерів газу в Європу.
13 січня 2023 — Олена Павленко, DiXi Group

Реванш у Чехії: чому вибори наступника Земана несуть загрозу для України

За кілька днів до першого туру президентських виборів у Чехії ситуація різко змінилася. Шанс на перемогу отримав найнебезпечніший для України кандидат.
12 січня 2023 — Юрій Панченко, Європейська правда