Германия открыла свой второй LNG-терминал 

Германия в субботу открыла свой второй терминал по приему сжиженного природного газа, что является частью ее стремления положить конец зависимости от российских энергоносителей.

Об открытии сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Канцлер Олаф Шольц принял участие в церемонии открытия в Любмине на побережье Балтийского моря, которая состоялась менее чем через месяц после того, как он открыл первый немецкий LNG-терминал в Вильгельмсхафене на Северном море.

Der Gashahn in Lubmin ist aufgedreht. #Bundeskanzler Scholz und MP #Schwesig haben das erste privat finanzierte LNG Terminal Deutschlands der Deutschen Regas eröffnet. So soll hauptsächlich Ostdeutschland mit 5,2 Milliarden Kubikmetern Erdgas versorgt werden. @zdfheute #mv pic.twitter.com/fVwOw8nWZm — ZDF Landesstudio Mecklenburg-Vorpommern (@ZDFschwerin) January 14, 2023

Ожидается, что еще несколько терминалов будут введены в эксплуатацию в ближайшие месяцы, в том числе еще один в Любмине.

Терминалы являются частью усилий по предотвращению энергетического кризиса. Кроме того, в эти усилия входят временная реактивация старых нефтяных и угольных электростанций и продление срока эксплуатации трех последних атомных электростанций Германии, которые должны были быть выключены в конце 2022 года, до середины апреля.

Через несколько дней после вторжения России в Украину в феврале Шольц объявил, что его правительство решило быстро построить первые LNG-терминалы.

Германия также работала над заполнением своих газохранилищ в преддверии зимы. На прошлой неделе немецкий сетевой регулятор заявил, что дефицит газа этой зимой "становится все менее вероятным".

"Мы переживем эту зиму ... поставки газа не нарушены, и мы можем обеспечить их повсеместно в Германии, в отличие от того, чего многие долго опасались", - сказал Шольц в субботу.

"Экономический кризис также не смог материализоваться в Германии", - добавил он.

Шольц высоко оценил скорость, с которой были построены первые терминалы, и сказал, что специальное регазификационное судно, необходимое для третьего терминала Германии в Брунсбюттеле на побережье Северного моря, прибудет на следующей неделе.

Первый груз сжиженного газа из США прибыл в Германию 3 января.