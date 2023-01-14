Німеччина відкрила свій другий LNG-термінал 

Німеччина в суботу відкрила свій другий термінал з прийому скрапленого природного газу, що є частиною її прагнення покласти край залежності від російських енергоносіїв.

Про відкриття повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Канцлер Олаф Шольц взяв участь у церемонії відкриття в Любміні на узбережжі Балтійського моря, яка відбулася менш ніж через місяць після того, як він відкрив перший німецький LNG-термінал у Вільгельмсгафені на Північному морі.

Der Gashahn in Lubmin ist aufgedreht. #Bundeskanzler Scholz und MP #Schwesig haben das erste privat finanzierte LNG Terminal Deutschlands der Deutschen Regas eröffnet. So soll hauptsächlich Ostdeutschland mit 5,2 Milliarden Kubikmetern Erdgas versorgt werden. @zdfheute #mv pic.twitter.com/fVwOw8nWZm — ZDF Landesstudio Mecklenburg-Vorpommern (@ZDFschwerin) January 14, 2023

Очікується, що ще кілька терміналів будуть введені в експлуатацію в найближчі місяці, в тому числі ще один в Любміні.

Термінали є частиною зусиль із запобігання енергетичній кризі. Крым того, до цих зусиль входять тимчасова реактивація старих нафтових і вугільних електростанцій та продовження терміну експлуатації трьох останніх атомних електростанцій Німеччини, які мали бути вимкнені наприкінці 2022 року, до середини квітня.

Через кілька днів після вторгнення Росії в Україну в лютому Шольц оголосив, що його уряд вирішив швидко побудувати перші LNG-термінали.

Німеччина також працювала над заповненням своїх газосховищ напередодні зими. Минулого тижня німецький мережевий регулятор заявив, що дефіцит газу цієї зими "стає все менш імовірним".

"Ми переживемо цю зиму ... поставки газу не порушені, і ми можемо забезпечити їх повсюдно в Німеччині, на відміну від того, чого багато хто довго побоювався", - сказав Шольц в суботу.

"Економічна криза також не змогла матеріалізуватися в Німеччині", - додав він.

Шольц високо оцінив швидкість, з якою були побудовані перші термінали, і сказав, що спеціальне регазифікаційне судно, необхідне для третього терміналу Німеччини в Брунсбюттелі на узбережжі Північного моря, прибуде наступного тижня.

Перший вантаж скрапленого газу зі США прибув до Німеччини 3 січня.