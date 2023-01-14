Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Німеччина відкрила свій другий LNG-термінал 

фото
Субота, 14 січня 2023, 18:35

Німеччина в суботу відкрила свій другий термінал з прийому скрапленого природного газу, що є частиною її прагнення покласти край залежності від російських енергоносіїв.

Про відкриття повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Канцлер Олаф Шольц взяв участь у церемонії відкриття в Любміні на узбережжі Балтійського моря, яка відбулася менш ніж через місяць після того, як він відкрив перший німецький LNG-термінал у Вільгельмсгафені на Північному морі. 

Очікується, що ще кілька терміналів будуть введені в експлуатацію в найближчі місяці, в тому числі ще один в Любміні.

Термінали є частиною зусиль із запобігання енергетичній кризі. Крым того, до цих зусиль входять тимчасова реактивація старих нафтових і вугільних електростанцій та продовження терміну експлуатації трьох останніх атомних електростанцій Німеччини, які мали бути вимкнені наприкінці 2022 року, до середини квітня.

Через кілька днів після вторгнення Росії в Україну в лютому Шольц оголосив, що його уряд вирішив швидко побудувати перші LNG-термінали.

Німеччина також працювала над заповненням своїх газосховищ напередодні зими. Минулого тижня німецький мережевий регулятор заявив, що дефіцит газу цієї зими "стає все менш імовірним".

"Ми переживемо цю зиму ... поставки газу не порушені, і ми можемо забезпечити їх повсюдно в Німеччині, на відміну від того, чого багато хто довго побоювався", - сказав Шольц в суботу.

"Економічна криза також не змогла матеріалізуватися в Німеччині", - додав він.

Шольц високо оцінив швидкість, з якою були побудовані перші термінали, і сказав, що спеціальне регазифікаційне судно, необхідне для третього терміналу Німеччини в Брунсбюттелі на узбережжі Північного моря, прибуде наступного тижня.

Перший вантаж скрапленого газу зі США прибув до Німеччини 3 січня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Енергетика Війна з РФ

Статті

Гаражні таємниці Байдена: які наслідки матиме скандал, в який потрапив президент США

Скандал навколо секретних документів став зручною політичною зброєю в руках Республіканської партії. І цілком може вплинути на вибори 2024 року.
13 січня 2023 — Олег Павлюк, Європейська правда

Енергетичний 2023 рік: Європа виграла бій у РФ, але битва ще триває

У РФ і надалі шукатимуть можливості об’єднувати навколо себе постачальників та транспортерів газу в Європу.
13 січня 2023 — Олена Павленко, DiXi Group

Реванш у Чехії: чому вибори наступника Земана несуть загрозу для України

За кілька днів до першого туру президентських виборів у Чехії ситуація різко змінилася. Шанс на перемогу отримав найнебезпечніший для України кандидат.
12 січня 2023 — Юрій Панченко, Європейська правда