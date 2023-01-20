Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Премьеру Британии пришлось оправдываться за непристегнутый ремень безопасности

Пятница, 20 января 2023, 08:31

Премьеру Британии Риши Сунаку пришлось давать объяснения после того, как он снял видеоролик в авто с непристегнутым ремнем безопасности.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда". 

Ролик он записал из автомобиля во время движения, во время поездки по стране, рассказывая о правительственной "программе выравнивания" для менее успешных районов. Подписчики его страницы в instagram обратили внимание, что ремень безопасности отсутствует. 

На Даунинг Стрит вынуждены были реагировать и прокомментировали, что премьер отстегнул ремень только на время записи этого видео. "Он полностью признает, что это была ошибка, и приносит извинения за нее", - отметил представитель, добавив, что Риши Сунак убежден, что все должны использовать ремень безопасности.

В Британии за это нарушение грозят штрафы до 500 фунтов стерлингов. 

В полиции графства Ланкашир сообщили, что "знают о ситуации и будут исследовать ее". 

По данным Министерства транспорта, в 2021 году около 30% погибших в ДТП водителей и пассажиров авто не были пристегнуты ремнем безопасности, который мог бы дать им дополнительные шансы выжить.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания

Статьи

Испанский судебный стыд: как неправильная реформа стала проблемой для страны

Конфликт вокруг судебной ветви власти и конституционного суда Испании оказался настолько острым, что это даже заставило вмешаться короля (укр.)
19 января 2023 — Андрей Якубув, для Европейской правды

Являются ли остающиеся в РФ западные компании пособниками военных преступлений

Сотрудничество Total с Россией во время войны хорошо задокументировано, и компания должна быть привлечена к полной ответственности (укр.)
19 января 2023 — Cветлана Романко, Razom We Stand

Борис Джонсон: Я верю, что Украина вернет Крым и Донбасс, но Россия не распадется

"Каждый раз, когда коллеги из других европейских столиц предлагали переговоры о мирном соглашении, эта идея моментально разваливалась. Ведь очевидно, что Путину нельзя доверять".
18 января 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда