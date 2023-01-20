Премьеру Британии пришлось оправдываться за непристегнутый ремень безопасности

Премьеру Британии Риши Сунаку пришлось давать объяснения после того, как он снял видеоролик в авто с непристегнутым ремнем безопасности.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Ролик он записал из автомобиля во время движения, во время поездки по стране, рассказывая о правительственной "программе выравнивания" для менее успешных районов. Подписчики его страницы в instagram обратили внимание, что ремень безопасности отсутствует.

На Даунинг Стрит вынуждены были реагировать и прокомментировали, что премьер отстегнул ремень только на время записи этого видео. "Он полностью признает, что это была ошибка, и приносит извинения за нее", - отметил представитель, добавив, что Риши Сунак убежден, что все должны использовать ремень безопасности.

В Британии за это нарушение грозят штрафы до 500 фунтов стерлингов.

В полиции графства Ланкашир сообщили, что "знают о ситуации и будут исследовать ее".

По данным Министерства транспорта, в 2021 году около 30% погибших в ДТП водителей и пассажиров авто не были пристегнуты ремнем безопасности, который мог бы дать им дополнительные шансы выжить.