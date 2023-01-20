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Прем’єру Британії довелось виправдовуватися за непристібнутий пасок безпеки

П'ятниця, 20 січня 2023, 08:31

Прем’єру Британії Ріші Сунаку довелося давати пояснення після того, як він зняв відеоролик в авто з непристібнутим паском безпеки.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда". 

Ролик він записав з автомобіля під час руху, під час поїздки країною, розповідаючи про урядову "програму вирівнювання" для менш успішних районів. Підписники його сторінки в Intagram звернули увагу, що пасок безпеки відсутній. 

На Даунінг Стріт змушені були реагувати й прокоментували, що прем’єр відстібнув ремінь лише на час запису цього відео. "Він повністю визнає, що це була помилка, та перепрошує за неї", - зазначив речник, додавши, що Ріші Сунак переконаний, що усі мають використовувати пасок безпеки.

У Британії за це порушення загрожують штрафи до 500 фунтів стерлінгів. 

У поліції графства Ланкашир повідомили, що "знають про ситуацію і будуть досліджувати її". 

За даними Міністерства транспорту, у 2021 році близько 30% загиблих у ДТП водіїв та пасажирів авто не були пристібнуті паском безпеки, який міг би дати їм додаткові шанси вижити. 

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Велика Британія

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