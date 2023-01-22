Премьер Польши: если Германия не согласится дать "Леопарды" - сформируем меньшую коалицию

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Варшава допускает создание коалиции со странами, которые готовы дать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не примет решение о передаче Украине этих танков.

Об этом он сказал в интервью PAP, пишет "Европейская правда".

В интервью Моравецкого спросили его мнение о результатах восьмой встречи в формате "Рамштайн", которая для многих стала разочарованием из-за отсутствия прогресса с предоставлением Украине танков Leopard 2.

Матеуш Моравецкий ответил, что считает поведение Германии неприемлемым и не понимает, что еще должно произойти, чтобы в Берлине "открыли глаза и начали действовать в соответствии с потенциалом Германии". Он добавил, что если уж Германия не готова делать что-то сама, то должна была бы по крайней мере не связывать руки другим союзникам.

"Если согласия Германии на "Леопарды" так и не будет, то мы будем строить меньшую коалицию государств, готовых поделиться своими современными танками с Украиной. Мы не будем просто наблюдать, как Украина истекает кровью... Украина и Европа победят в этой войне - с Германией или без нее. От Германии сейчас зависит, захотят они присоединиться к миссии и остановить российское варварство, или выбирают молча наблюдать и войти в историю как те, кто был на неправильной стороне", - заявил премьер Польши.

Моравецкий добавил, что хотя новый министр обороны ФРГ отрицает, что Германия блокирует передачу танков немецкого производства Украине, он хотел бы услышать четкое заявление о том, что Берлин поддерживает такое решение.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов в начале января заявил, что Варшава готова передать Украине 14 танков Leopard 2 в рамках более широкой коалиции союзников.

После встречи формата "Рамштайн" министр обороны Германии заявил, что западные союзники пока не пришли к согласию относительно предоставления Украине основных боевых танков Leopard 2, но он поручил подготовиться своему министерству к "дню, который, возможно, наступит".

Часть немецких политиков после этого призвали правительство по крайней мере предоставить разрешение на передачу Украине "Леопардов" другим странам, которые уже готовы это сделать, а несколько сотен человек организовали в Берлине митинг за предоставление танков Украине.