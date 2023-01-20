"Освободите леопардов!": в Берлине сотни людей требуют предоставить танки Украине

В столице Германии проходит акция протеста против нежелания правительства Олафа Шольца передать Украине танки Leopard 2.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В центре Берлина возле здания правительства собрались несколько сотен человек, как украинцы, проживающие в Германии, так и немцы. Люди держат плакаты с надписью "Освободите леопардов" с требованием передать танки украинской армии.

Several thousand protestors have gathered under the Bundestag building in Berlin against the German government's delay in supplying Ukraine with Leopard tanks. https://t.co/aL4J0Nv2ih pic.twitter.com/XezqSAH6N0 — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 20, 2023

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что западные союзники пока не пришли к согласию о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн", но он поручил своему министерству подготовиться ко "дню, который, возможно, наступит".

Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий намекнул, что Варшава может передать Украине роту танков немецкого производства без согласия Берлина, если будет ждать согласования слишком долго.

Между тем в немецком правительстве заверили, что никогда не было привязки поставки Украине танков Leopard к поставкам танков Abrams Соединенными Штатами.