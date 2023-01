"Освободите леопардов!": в Берлине сотни людей требуют предоставить танки Украине

В столице Германии проходит акция протеста против нежелания правительства Олафа Шольца передать Украине танки Leopard 2.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В центре Берлина возле здания правительства собрались несколько сотен человек, как украинцы, проживающие в Германии, так и немцы. Люди держат плакаты с надписью "Освободите леопардов" с требованием передать танки украинской армии.

Several thousand protestors have gathered under the Bundestag building in Berlin against the German government's delay in supplying Ukraine with Leopard tanks.