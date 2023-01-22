Прем’єр Польщі: якщо Німеччина не погодиться дати "Леопарди" - cформуємо меншу коаліцію

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що Варшава допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків.

Про це він сказав в інтерв’ю PAP, пише "Європейська правда".

В інтерв’ю Моравецького запитали його думки щодо результатів восьмої зустрічі у форматі "Рамштайн", яка для багатьох стала розчаруванням через відсутність прогресу з наданням Україні танків Leopard 2.

Матеуш Моравецький відповів, що вважає поведінку Німеччини неприйнятною і не розуміє, що ще має статися, аби у Берліні "відкрили очі і почали діяти відповідно до потенціалу Німеччини". Він додав, що якщо вже Німеччина не готова робити щось сама, то мала би принаймні не зв’язувати руки іншим союзникам.

"Якщо згоди Німеччини на "Леопарди" так і не буде, то ми будемо будувати меншу коаліцію держав, готових поділитися своїми сучасними танками з Україною. Ми не будемо просто спостерігати, як Україна стікає кров’ю… Україна і Європа переможуть у цій війні - з Німеччиною або без неї. Від Німеччини зараз залежить, чи хочуть вони приєднатися до місії та спинити російське варварство, чи обирають мовчки спостерігати і увійти в історію як ті, хто був на неправильній стороні", - заявив прем’єр Польщі.

Моравецький додав, що хоча новий міністр оборони ФРН заперечує, що Німеччина блокує передачу танків німецького виробництва Україні, він хотів би почути чітку заяву про те, що Берлін підтримує таке рішення.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова на початку січня заявив, що Варшава готова передати Україні 14 танків Leopard 2 у рамках ширшої коаліції союзників.

Після зустрічі формату "Рамштайн" міністр оборони Німеччини заявив, що західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2, але він доручив підготуватися своєму міністерству до "дня, який, можливо, настане".

Частина німецьких політиків після цього закликали уряд принаймні надати дозвіл на передачу Україні "Леопардів" іншим країнам, які вже готові це зробити, а кількасот людей організували у Берліні мітинг за надання танків Україні.