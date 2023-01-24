Немецкий концерн Rheinmetall может поставить в Украину 139 танков Leopard

Немецкий концерн Rheinmetall может поставить для Украины в целом 139 танков Leopard типа 1 и 2, если немецкое правительство даст разрешение на их экспорт.

Об этом заявил представитель концерна в интервью RND, пишет "Европейская правда".

"У нас все еще есть 22 машины Leopard 2A4, которые мы могли бы подготовить к использованию и доставить в Украину", - сказал он.

По словам представителя, ремонт этих машин займет почти год. Поставка была бы возможна в конце 2023 - начале 2024 года.

"Кроме того, есть еще 29 танков Leopard 2A4, которые мы готовим для проектов кольцевого обмена, и которые будут готовы к апрелю-маю 2023 года", - сказал он.

Также концерн может предоставить 88 машин Leopard 1.

"Ситуация очень нестабильна из-за политики безопасности, различных форм прямых или косвенных поставок и меняющихся приоритетов заказов. Поэтому трудно, например, назвать конкретные сроки поставок", - подчеркнул представитель концерна.

Страны, которые владеют танками Leopard и хотят их передать, должны подать заявку в Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля. Решение принимает Федеральный совет безопасности, в который входят несколько федеральных министров. Заседания совета проходят в тайном режиме.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Германия не будет блокировать экспорт танков Leopard 2 в Украину третьими странами.