Министр обороны Италии: неправильно относиться ко всем россиянам как к врагам

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выступил за сохранение каналов диалога "для российского народа", подчеркивая, что всех россиян не следует считать врагами.

Об этом он сказал изданию Corriere della Sera, сообщает "Европейская правда".

"Я также считаю, что неправильно относиться ко всем российским людям как к врагам. Я никогда не разделял закрытости в отношении художников, спортсменов, гражданского населения. Мы должны оставить каналы диалога открытыми", - сказал Крозетто.

Он уточнил, что имеет в виду каналы для "для российского народа, а не для политических элит, которые стремятся к конфронтации".

"На прошлой неделе некоторые европейские послы встретились в Москве и спросили, почему мы отказываем в визах российским гражданам. Было бы лучше, если бы люди также приезжали в Европу, чтобы услышать другой голос. Мы должны продолжать помогать Украине, потому что альтернативы нет, но мы можем кое-что изменить, чтобы показать российскому народу, что такое Запад. Свобода, демократия, мир", - добавил министр.

Министр отдельно подчеркнул, что именно Россия хочет эскалации в этой войне, и поддержал поставки танков Украине

"Некоторые страны решили предоставить танки по просьбе Украины, поскольку готовится широкомасштабное российское нападение. Этот выбор обусловлен не желанием продолжать войну, а необходимостью помочь пострадавшей стране справиться с нападением, в котором Россия привлекает 300 тысяч солдат, которые заканчивают подготовку. Нападение настолько непропорционально, что если бы Украина не получила помощи, она могла бы только сдаться", - заявил Крозетто.

Как сообщалось, экс-президент Эстонии раскритиковала высылку российских дипломатов Таллинном.