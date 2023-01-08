Россия должна предстать перед трибуналом за преступление агрессии в Украине - британские политики

Высокопоставленные британские политики из разных политических кругов в совместном заявлении поддержали требование о создании специального трибунала для расследования действий России в связи с "преступлением агрессии" против Украины.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Лидер лейбористов Кейр Стармер, бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, бывший министр иностранных дел Дэвид Оуэн и бывший лидер Тори Иэн Дункан Смит заявили, что трибунал должен быть создан для рассмотрения "явно незаконной войны" на тех же принципах, которыми руководствовались союзники, встретившись в 1941 году, чтобы заложить основу для Нюрнбергского суда над нацистскими лидерами за военные преступления.

"Прошло 10 месяцев с тех пор, как Россия при поддержке Беларуси начала одно из крупнейших наземных вторжений в Европу со времен Второй мировой войны. С тех пор тысячи украинских гражданских лиц были убиты или ранены, 8 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, а около 8 миллионов стали беженцами. Гражданская инфраструктура и экономические активы на десятки миллиардов были уничтожены или разграблены, а незаменимые памятники культуры превратились в руины", - говорится в заявлении.

"Если эти акты агрессии будут доказаны в суде, они могут представлять собой то, что на Нюрнбергском процессе было названо "высшим международным преступлением". Ведь именно из преступления агрессии часто вытекает большинство других международных преступлений - военные преступления, преступления против человечности и геноцид", - заявили политики.

Заявление было составлено бывшим премьер-министром Гордоном Брауном и Филиппом Сэндсом, профессором права, который первым выдвинул идею создания специального трибунала. Среди других подписавших заявление - адвокаты по правам человека Шери Блэр и Хелена Кеннеди.

Хотя Международный уголовный суд (МУС) уже рассматривает обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с вторжением в Украину, сторонники создания специального трибунала говорят, что он необходим, поскольку МУС не имеет полномочий для рассмотрения преступления агрессии.

Нидерланды ранее заявили, что готовы принять у себя такой трибунал при поддержке ООН. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что новый трибунал с широкой поддержкой необходим для того, чтобы вторжение России не осталось безнаказанным. В прошлом месяце украинская делегация посетила США в попытке заручиться поддержкой этого шага.

В конце прошлого года украинские судьи начали в Британии подготовку для проведения судебных процессов по военным преступлениям российских военных.

Напомним, министры юстиции из разных стран мира в марте примут участие во встрече в Великобритании, где обсудят практическую поддержку Международного уголовного суда в его расследованиях военных преступлений в Украине.