Росія має постати перед трибуналом за злочин агресії в Україні - заява британських політиків

Високопоставлені британські політики з різних політичних кіл у спільній заяві підтримали вимогу про створення спеціального трибуналу для розслідування дій Росії у зв'язку зі злочином агресії проти України.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Лідер лейбористів Кейр Стармер, колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон, колишній міністр закордонних справ Девід Оуен і колишній лідер Торі Ієн Дункан Сміт заявили, що трибунал повинен бути створений для розгляду "вочевидь незаконної війни" на тих самих принципах, якими керувалися союзники, зустрівшись у 1941 році, щоб закласти основу для Нюрнберзького суду над нацистськими лідерами за воєнні злочини.

"Минуло 10 місяців відтоді, як Росія за підтримки Білорусі розпочала одне з найбільших наземних вторгнень у Європу з часів Другої світової війни. Відтоді тисячі українських цивільних осіб були вбиті або поранені, 8 мільйонів людей були змушені покинути свої будинки, а близько 8 мільйонів стали біженцями. Цивільна інфраструктура та економічні активи на десятки мільярдів були знищені або пограбовані, а незамінні пам'ятки культури перетворилися на руїни", - йдеться в заяві.

"Якщо ці акти агресії будуть доведені в суді, вони можуть являти собою те, що на Нюрнберзькому процесі було названо "вищим міжнародним злочином". Адже саме зі злочину агресії часто випливає більшість інших міжнародних злочинів - воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид", - заявили політики.

Заява була складена колишнім прем'єр-міністром Гордоном Брауном і Філіпом Сендсом, професором права, який першим висунув ідею створення спеціального трибуналу. Серед тих, хто підписав заяву, - адвокати з прав людини Шері Блер і Хелена Кеннеді.

Хоча Міжнародний кримінальний суд (МКС) уже розглядає звинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності у зв'язку з вторгненням в Україну, прихильники створення спеціального трибуналу кажуть, що він необхідний, оскільки МКС не має повноважень для розгляду злочину агресії.

Нідерланди раніше заявили, що готові прийняти у себе такий трибунал за підтримки ООН. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також заявила, що новий трибунал із широкою підтримкою необхідний для того, щоб вторгнення Росії не залишилося безкарним. Минулого місяця українська делегація відвідала США у спробі заручитися підтримкою цього кроку.

Нагадаємо, міністри юстиції з різних країн світу в березні візьмуть участь у зустрічі у Великій Британії, де обговорять практичну підтримку Міжнародного кримінального суду в його розслідуваннях воєнних злочинів в Україні.

Наприкінці минулого року українські судді почали у Британії підготовку для проведення судових процесів щодо воєнних злочинів російських військових.