ЕС ждет от Украины изменения закона о КСУ, принятого вопреки рекомендациям "Венецианки"

Европейская комиссия ожидает, что украинские власти полностью учтут рекомендации Венецианской комиссии к закону №7662 о Конституционном суде.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии "Суспильному" заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Ана Пизонеро.

"Мы принимаем во внимание принятие 13 декабря закона №7662 по отбору кандидатов на должность судьи КСУ, включая состав и правила принятия решений в Консультативной группе экспертов (КГЭ)", - сказала Пизонеро.

По ее словам, ЕК, в частности, ожидает, что количество членов КГЭ увеличат до семи.

"Еврокомиссия ожидает, что украинская власть полностью учтет рекомендации Венецианской комиссии, опубликованные после принятия закона 19 декабря, включая увеличение количества членов КГЭ до семи. Дополнительный член должен быть по международной квоте для предотвращения патовой ситуации в принятии решений", - сказала пресс-секретарь.

Реформа КСУ является одним из семи пунктов, которые Украина должна выполнить в процессе подготовки к началу переговоров о вступлении в ЕС.

"Европейская комиссия будет внимательно следить за этим процессом. Прогресс в судебной реформе остается жизненно важным для укрепления устойчивости Украины", - сказала пресс-секретарь ЕК.

Напомним, 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект №7662 об "усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда", несмотря на то, что эту редакцию критиковали общественные эксперты и она противоречит обновленному заключению Венецианской комиссии.

19 декабря Венецианская комиссия опубликовала обновленное заключение по законопроекту в №7662, рекомендовав изменить его в той редакции, за которую высказываются общественные эксперты в сфере судебной реформы.

В заключении указывают, что в Консультативную группу экспертов (КГЭ), которая будет проверять кандидатов в КСУ, необходимо включить еще одного, седьмого, члена из числа независимых международных экспертов. Кроме того, решения КГЭ должны быть обязательными к исполнению, то есть кандидат, который не прошел проверку, не может ни при каких обстоятельствах быть назначенным судьей КСУ.

Принятый Верховной радой законопроект пока предусматривает шесть членов КГЭ, из которых трое являются независимыми экспертами, а остальные назначаются президентом, Верховной радой и Съездом судей, причем без голоса последних ни одно решение принять невозможно. Общественные эксперты отмечают, что 7-й независимый эксперт позволил бы нивелировать политическое влияние на комиссию.

Законопроект по КСУ - один из тех, от которых зависит дальнейшее движение Украины к членству в ЕС.

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