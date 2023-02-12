Контрразведка Германии предупредила об усилении шпионажа Китая

Глава немецкого Федерального ведомства по охране Конституции Томас Гальденванг предупредил, что Китай расширяет свою шпионскую деятельность в Германии.

Об этом говорится в публикации DW, пишет "Европейская правда".

Руководитель немецкой внутренней разведки утверждает, что Пекин все больше сосредотачивается на политическом шпионаже.

"Китай развивает широкомасштабную деятельность в сфере шпионажа и влияния. Мы должны быть готовы к тому, что в ближайшие годы она будет усиливаться", - сказал он в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в субботу.

Хальденванг предупредил, что экономическая зависимость от Китая может быть использована для политического влияния.

"Китай придерживается долгосрочной стратегии для достижения своих целей. Политическое руководство уже использует свою экономическую силу, которая также является результатом интенсивных отношений с немецкой и европейской экономиками, для реализации политических целей", - отметил Хальденванг.

Заявления разведки прозвучали на фоне громких инцидентов в США, связанных с появлением воздушных объектов над территорией страны.

В субботу еще один неопознанный объект был сбит над воздушным пространством Канады.