Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Контррозвідка Німеччини попередила про посилення шпигунства Китаю

Неділя, 12 лютого 2023, 10:55

Глава німецького Федерального відомства з охорони Конституції Томас Гальденванг попередив, що Китай розширює свою шпигунську діяльність у Німеччині. 

Про це йдеться у публікації DW, пише "Європейська правда".

Керівник німецької внутрішньої розвідки стверджує, що Пекін все більше зосереджується на політичному шпигунстві. 

"Китай розвиває широкомасштабну діяльність у сфері шпигунства і впливу. Ми повинні бути готові до того, що в найближчі роки вона буде посилюватися", - сказав він в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, опублікованому в суботу.

Гальденванг попередив, що економічна залежність від Китаю може бути використана для політичного впливу.

"Китай дотримується довгострокової стратегії для досягнення своїх цілей. Політичне керівництво вже використовує свою економічну силу, яка також є результатом інтенсивних відносин з німецькою та європейською економіками, для реалізації політичних цілей", - зазначив Гальденванг.

Заяви розвідки пролунали на тлі гучних інцидентів у США, пов'язаних із появою повітряних об'єктів над територією країни.  

У суботу ще один нерозпізнаний об'єкт був збитий над повітряним простором Канади.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Китай

Статті

Молдова оголошує "війну" сепаратистам: як планують переслідувати еліту Придністров’я та РФ

Виходячи із закону, мала би розпочатися економічна блокада Придністров’я а примирливі переговори з сепаратистами - змінитися на примус до реінтеграції...
10 лютого 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Податок для тих, хто заробляє на війні: чи обмежить ЄС доходи енергетичних гігантів

Повномасштабне вторгнення Росії стало ключовим чинником у формуванні умов для безпрецедентних прибутків найбільших нафтогазових компаній світу.
10 лютого 2023 — Cвітлана Романко, Razom We Stand

Зупинити наступні агресії: новий принцип світової безпеки, що просуває Україна

У сучасному міжнародному праві немає принципу превентивної допомоги державам, що перебувають під загрозою вторгнення.
9 лютого 2023 — Ерік Кучеренко, фахівець з міжнародного права