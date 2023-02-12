Контррозвідка Німеччини попередила про посилення шпигунства Китаю

Глава німецького Федерального відомства з охорони Конституції Томас Гальденванг попередив, що Китай розширює свою шпигунську діяльність у Німеччині.

Про це йдеться у публікації DW, пише "Європейська правда".

Керівник німецької внутрішньої розвідки стверджує, що Пекін все більше зосереджується на політичному шпигунстві.

"Китай розвиває широкомасштабну діяльність у сфері шпигунства і впливу. Ми повинні бути готові до того, що в найближчі роки вона буде посилюватися", - сказав він в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, опублікованому в суботу.

Гальденванг попередив, що економічна залежність від Китаю може бути використана для політичного впливу.

"Китай дотримується довгострокової стратегії для досягнення своїх цілей. Політичне керівництво вже використовує свою економічну силу, яка також є результатом інтенсивних відносин з німецькою та європейською економіками, для реалізації політичних цілей", - зазначив Гальденванг.

Заяви розвідки пролунали на тлі гучних інцидентів у США, пов'язаних із появою повітряних об'єктів над територією країни.

У суботу ще один нерозпізнаний об'єкт був збитий над повітряним простором Канади.