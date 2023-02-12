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Дуда рассказал о преградах для поставки самолетов F-16 Украине

Воскресенье, 12 февраля 2023, 12:55

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что отправка самолетов F-16 Украине является "очень серьезным решением", которое "нелегко принять" из-за ряда факторов.

Об этом он сказал в интервью BBC, сообщает "Европейская правда".

Президент Польши отметил, что любое решение о поставке самолетов должно быть общим решением союзников Украины, а не решением, которое может принимать какая-то отдельная страна.

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"Проблема с нашей точки зрения в другом - во-первых, мы считаем, что для этого в любом случае нужно решение союзников, это означает, что мы должны принять совместное решение. 

Кроме того, поскольку F-16 нуждаются в обслуживании, если они где-то разворачиваются, это касается не только реактивных самолетов, а также технического обслуживания. Следовательно, это не просто отправка нескольких самолетов, несколько реактивных самолетов", - сказал Дуда.

Он отметил, что отправка самолетов F-16 для Польши может стать серьезной проблемой, поскольку "у нас их недостаточно... и нам понадобится гораздо больше". 

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"Сегодня решение о передаче любых самолетов, любых F-16 за пределы Польши является очень серьезным решением, и это решение нелегкое для нас", - добавил он.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что любое решение о поставках истребителей в Украину должно исходить от НАТО.

Как сообщалось, лидеры государств Европейского Союза во время саммита в Брюсселе в четверг не дали Владимиру Зеленскому обязательств по предоставлению боевой авиации.

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