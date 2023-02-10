Украина официально попросила Нидерланды об истребителях F-16

Министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен подтвердила, что Украина сделала запрос на передачу истребителей F-16.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

По словам Оллонгрен, просьба понятна, но ее нелегко выполнить.

"Мы должны обсудить наличие F-16 с американцами и другими союзниками. И мы должны серьезно смотреть на последствия, это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными в этом отношении" - сказала министр.

"Мы очень серьезно относимся к запросу, но вопрос истребителей решается не так просто" - добавила она

Прежде чем украинская армия сможет использовать истребители, солдаты должны пройти соответствующую подготовку. А самолет является оборонной системой США, поэтому на него нужно разрешение от американского правительства.

Оллонгрен не исключает, что в долгосрочной перспективе Украина станет одной из стран, где будут использоваться F-16. "Страна все равно больше никогда не сможет покупать российские истребители, как это было раньше" - отметила она.

В конце января премьер-министр Рютте на совместной пресс-конференции с премьер-министром Франции Макроном заявил, что запроса еще не было. Теперь он формально есть.

Украина уже некоторое время настаивает на поставке западных военных самолетов для борьбы с Россией. Президент Зеленский выразил свою позицию во время визита в Великобританию, а также призвал лидеров ЕС в Брюсселе.

После переговоров Зеленский заявил, что услышал от нескольких европейских лидеров, что они готовы поставлять самолеты, не вдаваясь в подробности. Западные страны пока неохотно берут на себя обязательства.

Кроме того, договоренности о разрешении на размещение F-16 распространяются и на другие самолеты и страны: страна, где производят самолеты, должна дать свое благословение на размещение в Украине. Иногда это касается даже нескольких стран. Например, истребители Europfighter Typhoon производятся четырьмя странами: Британией, Германией, Италией и Испанией.