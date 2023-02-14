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В Украине погиб гражданин Великобритании

Вторник, 14 февраля 2023, 19:56

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о смерти в Украине британского гражданина.

Об этом заявил представитель министерства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Мы поддерживаем семью британского гражданина, который умер в Украине, и находимся в контакте с местными властями", - отметил представитель министерства.

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Он не предоставил никаких других деталей об обстоятельствах смерти британца.

Это уже восьмой погибший британец с начала полномасштабного вторжения России в Украину, отмечает Sky News.

6 февраля в министерстве обороны Британии опровергли фейковые сообщения о якобы гибели британских военнослужащих во время полномасштабных военных действий в Украине.

Напомним, пятеро британцев были освобождены из российского плена в Украине после успешного обмена пленными в сентябре.

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