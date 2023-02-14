В Украине погиб гражданин Великобритании
Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о смерти в Украине британского гражданина.
Об этом заявил представитель министерства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
"Мы поддерживаем семью британского гражданина, который умер в Украине, и находимся в контакте с местными властями", - отметил представитель министерства.
Он не предоставил никаких других деталей об обстоятельствах смерти британца.
Это уже восьмой погибший британец с начала полномасштабного вторжения России в Украину, отмечает Sky News.
6 февраля в министерстве обороны Британии опровергли фейковые сообщения о якобы гибели британских военнослужащих во время полномасштабных военных действий в Украине.
Напомним, пятеро британцев были освобождены из российского плена в Украине после успешного обмена пленными в сентябре.