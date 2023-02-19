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В Германии нашли работу почти 90 тысяч украинцев, число может вскоре возрасти

Воскресенье, 19 февраля 2023, 12:46

Федеральное агентство занятости Германии считает, что украинские беженцы, прибывшие в страну с начала полномасштабного вторжения России, помогли уменьшить нагрузку на местный рынок труда.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в интервью DPA заявил член правления Федерального агентства занятости Даниэль Терценбах.

По его словам, с февраля 2022 года в Германии на 65 тысяч больше украинцев платят взносы на социальное страхование, что указывает на их официальное трудоустройство. Еще около 21 тысячи украинцев заняты на так называемых мини-работах (доход составляет до 450 евро в месяц, что позволяет претендовать на соцвыплаты).

Как объясняет Терценбах, это также служит борьбе с нехваткой кадров в немецкой экономике. "Немецкий рынок труда является восприимчивым", - добавил чиновник.

Он прогнозирует, что количество работников из Украины значительно увеличится в ближайшие недели и месяцы, в частности во втором квартале - а именно после того, как они закончат интеграционные и профессиональные языковые курсы Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев.

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Терценбах утверждает, что большое количество беженцев из Украины желает остаться в Германии на более долгий период времени и выучить немецкий язык. "Мы видим очень высокий уровень мотивации, вплоть до того, что они переплачивают налоги", - подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, все больше украинских мужчин трудоспособного возраста также приезжают в Германию - несмотря на обязательную военную службу в Украине. В то же время препятствием на пути интеграции украинцев в немецкий рынок труда может стать необходимость ухаживать за детьми, считает член правления Федерального агентства занятости Германии.

По оценкам Федерального статистического управления в Висбадене, с начала полномасштабной войны России количество украинцев в Германии за год выросло в 7 раз. В 2022 году было зафиксировано около 1,1 миллиона иммигрантов из Украины, а чистая иммиграция составила 962 тысячи человек.

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Германия ЕвроЖизнь

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