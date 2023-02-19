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У Німеччині знайшли роботу майже 90 тисяч українців, число може незабаром зрости

Неділя, 19 лютого 2023, 12:46

Федеральне агентство зайнятості Німеччини вважає, що українські біженці, що прибули в країну з початку повномасштабного вторгнення Росії, допомогли зменшити навантаження на місцевий ринок праці.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в інтерв’ю DPA заявив член правління Федерального агентства зайнятості Даніель Терценбах.

За його словами, з лютого 2022 року в Німеччині на 65 тисяч більше українців сплачують внески на соціальне страхування, що вказує на їхнє офіційне працевлаштування. Ще близько 21 тисячі українців зайняті на так званих мініроботах (дохід становить до 450 євро на місяць, що дозволяє претендувати на соцвиплати).

Як пояснює Терценбах, це також слугує боротьбі з нестачею кадрів у німецькій економіці. "Німецький ринок праці є сприйнятливим", – додав посадовець.

Він прогнозує, що кількість працівників з України значно збільшиться в найближчі тижні та місяці, зокрема у другому кварталі – а саме після того, як вони закінчать інтеграційні та професійні мовні курси Федерального відомства з питань міграції та біженців.

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Терценбах стверджує, що велика кількість біженців з України бажає залишитися в Німеччині на довший період часу і вивчити німецьку мову. "Ми бачимо дуже високий рівень мотивації, аж до того, що вони переплачують податки", – підкреслив він.

Крім того, за його словами, все більше українських чоловіків працездатного віку також приїжджають до Німеччини – незважаючи на обов'язкову військову службу в Україні. Водночас перешкодою на шляху інтеграції українців у німецький ринок праці може стати необхідність доглядати за дітьми, вважає член правління Федерального агентства зайнятості Німеччини.

За оцінками Федерального статистичного управління у Вісбадені, з початку повномасштабної війни Росії кількість українців у Німеччині за рік зросла у 7 разів. У 2022 році було зафіксовано близько 1,1 мільйона іммігрантів з України, а чиста імміграція становила 962 тисячі людей.

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Німеччина ЄвроЖиття

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