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Кремль предостерег Молдову из-за заявления нового премьера о выводе войск РФ из Приднестровья

Понедельник, 20 февраля 2023, 14:58

В Кремле заявили, что молдовским властям следует проявлять осторожность в вопросе о присутствии российских войск в Приднестровье после заявления нового премьер-министра Дорина Речана.

Об этом в понедельник сказал представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует российское агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Речан 18 февраля, через два дня после утверждения его на посту главы правительства, заявил, что Приднестровье нужно демилитаризовать путем вывода российских войск.

"Россия была и остается очень ответственной стороной в том, что касается приднестровских дел, продолжает выполнять свою соответствующую функцию. Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными с подобным", - заявил Песков.

Он также высказался по поводу будущих отношений между Москвой и Кишиневом после смены правительства.

"У нас и так отношения с Молдовой весьма и весьма напряженные. При этом молдавское руководство делает акцент на всем антироссийском, тоже скатывается в антироссийскую истерию... Такое отсутствие конструктивизма вряд ли может чем-то помочь самой Молдове и вредит двусторонним отношениям", - заявил Песков.

В последние недели в Молдове начали наконец задумываться над тем, как побороть сепаратистский режим в Приднестровье.

Смотрите подробнее о том, что означает смена правительства в Молдове и как обновленная власть будет бороться с сепаратизмом.

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Молдова Россия Приднестровье

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