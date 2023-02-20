Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Кремль застеріг Молдову через заяву нового прем’єра про виведення військ РФ з Придністров'я

Понеділок, 20 лютого 2023, 14:58

У Кремлі заявили, що молдовській владі слід проявляти обережність у питанні про присутність російських військ у Придністров’ї після заяви нового прем’єр-міністра Доріна Речана.

Про це у понеділок сказав речник Кремля Дмітрій Пєсков, його цитує російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Речан 18 лютого. через два дні після затвердження його на посаді глави уряду, заявив, що Придністров'я потрібно демілітаризувати шляхом виведення російських військ.

Росія не має сил для нападу на Україну з території Придністров'я - заступник генсека НАТО

"Росія була і є дуже відповідальною стороною в тому, що стосується придністровських справ, продовжує виконувати свою відповідну функцію. Нашим молдовським візаві хотілося б порекомендувати бути вельми і вельми обережними з подібним", - заявив Пєсков.

Він також висловився щодо майбутніх відносин між Москвою та Кишиневом після зміни уряду.

"У нас і так відносини з Молдовою вельми і вельми напружені. При цьому молдовське керівництво робить акцент на всьому антиросійському, теж скочується в антиросійську істерію… Така відсутність конструктивізму навряд чи може чимось допомогти самій Молдові і шкодить двостороннім відносинам", - заявив Пєсков.

В останні тижні у Молдові почали нарешті замислюватися над тим, як побороти сепаратистський режим у Придністров’ї.

Дивіться детальніше про те, що означає зміна уряду у Молдові та як оновлена влада буде боротися з сепаратизмом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова Росія Придністров'я

Статті

Що робить ЄС для перемоги міжнародного права у війні проти України

Україна продемонструвала надзвичайну стійкість. Тепер ми у ЄС працюємо над забезпеченням відповідальності за воєнні злочини, які вчинила Росія...
20 лютого 2023 — Жозеп Боррель, високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики

Прем'єр Нідерландів: На зустрічі з Зеленським я зрозумів, нащо Україні потрібні F-16

Марк Рютте: "Поспішні заяви лише затримають надання літаків... Якщо буде краще, щоби Нідерланди поставили Leopard 2 – ми зробимо це..."
20 лютого 2023 — Іванна Костіна, Європейська правда

Світ без участі Росії: про який повоєнний порядок домовляються у Мюнхені

Побудова нового світового порядку вже почалася. А готовність пробачати Росії все – змінилася на пісню "Путін – лох" на Мюнхенській конференції...
17 лютого 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, з Мюнхена