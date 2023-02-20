Кремль застеріг Молдову через заяву нового прем’єра про виведення військ РФ з Придністров'я

У Кремлі заявили, що молдовській владі слід проявляти обережність у питанні про присутність російських військ у Придністров’ї після заяви нового прем’єр-міністра Доріна Речана.

Про це у понеділок сказав речник Кремля Дмітрій Пєсков, його цитує російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Речан 18 лютого. через два дні після затвердження його на посаді глави уряду, заявив, що Придністров'я потрібно демілітаризувати шляхом виведення російських військ.

"Росія була і є дуже відповідальною стороною в тому, що стосується придністровських справ, продовжує виконувати свою відповідну функцію. Нашим молдовським візаві хотілося б порекомендувати бути вельми і вельми обережними з подібним", - заявив Пєсков.

Він також висловився щодо майбутніх відносин між Москвою та Кишиневом після зміни уряду.

"У нас і так відносини з Молдовою вельми і вельми напружені. При цьому молдовське керівництво робить акцент на всьому антиросійському, теж скочується в антиросійську істерію… Така відсутність конструктивізму навряд чи може чимось допомогти самій Молдові і шкодить двостороннім відносинам", - заявив Пєсков.

В останні тижні у Молдові почали нарешті замислюватися над тим, як побороти сепаратистський режим у Придністров’ї.

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