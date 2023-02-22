Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Дуда встретился с Санду в Варшаве, обсудили безопасность Молдовы

Среда, 22 февраля 2023, 11:59

Президент Польши Анджей Дуда встретился в Варшаве с президентом Молдовы Майей Санду и обсудил с ней вопросы безопасности.

Об этом сообщила канцелярия польского лидера, пишет "Европейская правда"

"Среди тем разговора - вопросы безопасности. Польша поддерживает Молдову в ее стремлении присоединиться к европейскому и трансатлантическому сообществу", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что президент РФ отменил указ 11-летней давности, который предусматривал, что Россия продолжит активно искать пути решения приднестровского конфликта на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Молдовы.

Как известно, в эти дни в Варшаве находится с визитом президент США Джон Байден. В среду он встретится с лидерами стран Бухарестской девятки.

Напомним, премьер-министр Молдовы Дорин Речан подтвердил, что молдовским властям известно о нескольких сценариях дестабилизации ситуации в Молдове.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует открыть в Приднестровье второй фронт и может использовать аэропорт Кишинева для переброски войск после проведения госпереворота в Молдове.

Он заверил, что Украина готова будет помочь властям Молдовы в кризисной ситуации, если такой запрос поступит.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

Последний шаг ядерного шантажа РФ: что означает остановка договора, контролирующего гонку вооружений

Этот сценарий открывает путь к неконтролируемой гонке ядерных вооружений, которая уже сейчас находится в "тихой" фазе... (укр.)
22 февраля 2023 — Олег Павлюк, Европейская правда

Спасительные беженцы: что думают в странах ЕС о притоке рабочей силы из Украины

Для Евросоюза может стать проблемой массовое возвращение украинцев домой после завершения боевых действий. Это дает Украине повод для беспокойства...
21 февраля 2023 — Euractiv, Александра Кшиштошек, Анета Захова, Михал Худек и Пекка Ванттинен

"За мир" или за Украину? Что думает о войне РФ премьер Италии, которая приехала к Зеленскому

Премьер Италии выполнила свое обещание и прибыла в Киев. Но отношение к Украине в Италии, в том числе у действующей власти, остается сложным... (укр.)
21 февраля 2023 — Ярина Груша-Поссамай, для Европейской правды