Дуда встретился с Санду в Варшаве, обсудили безопасность Молдовы

Президент Польши Анджей Дуда встретился в Варшаве с президентом Молдовы Майей Санду и обсудил с ней вопросы безопасности.

Об этом сообщила канцелярия польского лидера, пишет "Европейская правда"

"Среди тем разговора - вопросы безопасности. Польша поддерживает Молдову в ее стремлении присоединиться к европейскому и трансатлантическому сообществу", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что президент РФ отменил указ 11-летней давности, который предусматривал, что Россия продолжит активно искать пути решения приднестровского конфликта на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Молдовы.

Как известно, в эти дни в Варшаве находится с визитом президент США Джон Байден. В среду он встретится с лидерами стран Бухарестской девятки.

Напомним, премьер-министр Молдовы Дорин Речан подтвердил, что молдовским властям известно о нескольких сценариях дестабилизации ситуации в Молдове.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует открыть в Приднестровье второй фронт и может использовать аэропорт Кишинева для переброски войск после проведения госпереворота в Молдове.

Он заверил, что Украина готова будет помочь властям Молдовы в кризисной ситуации, если такой запрос поступит.