Дуда зустрівся із Санду у Варшаві, обговорили безпеку Молдови

Президент Польщі Анджей Дуда зустрівся у Варшаві з президенткою Молдови Маєю Санду та обговорив з нею питання безпеки..

Про це повідомила канцелярія польського лідера, пише "Європейська правда"

"Серед тем розмови - питання безпеки. Польща підтримує Молдову в її прагненні приєднатися до європейської та трансатлантичної спільноти", - йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що президент РФ скасував указ 11-річної давності, який передбачав, що Росія продовжить активно шукати шляхи розв'язання придністровського конфлікту на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та нейтрального статусу Молдови.

Як відомо, у ці дні в Варшаві перебуває з візитом президент США Джон Байден. У середу він зустрінеться з лідерами країн Бухарестської дев'ятки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив, що молдовській владі відомо про кілька сценаріїв дестабілізації ситуації в Молдові.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує відкрити в Придністров'ї другий фронт і може використати аеропорт Кишинева для перекидання військ після проведення держперевороту в Молдові.

Він запевнив, що Україна готова буде допомогти владі Молдови в кризовій ситуації, якщо такий запит надійде.