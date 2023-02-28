Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Берлине убрали подбитый российский танк из-под посольства РФ, чтобы отправить в Нидерланды

Вторник, 28 февраля 2023, 09:04

Из-под посольства России в Берлине убрали российский танк, выставленный там к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на немецкую полицию, пишет "Европейская правда".

Российский танк Т-72 стоял перед посольством на бульваре Унтер-ден-Линден до вечера понедельника и должен был служить мемориалом против войны. 

 
Фото: IMAGO/Майк Шмідт

По словам инициаторов акции, танк наехал на мину во время наступления российской армии на Киев 31 марта 2022 года и был уничтожен взрывом. Вероятно, в нем погибли солдаты. Они принадлежали к танковой части, дислоцированной на востоке России.

Военно-исторический музей Минобороны Украины предоставил танк в аренду, а также поддержал его транспортировку.

По словам инициаторов, следующей страной, где будет выставлен танк, станут Нидерланды.

В Берлине в субботу 25 февраля прошла многотысячная демонстрация против поддержки Украины оружием. Во время акции к уничтоженному российскому танку перед посольством РФ принесли цветы.

Накануне, в годовщину начала полномасштабной войны, в Берлине состоялась крупная акция в поддержку Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Война с РФ

Статьи

Друзья Украины к востоку от ЕС: кто из соседей Евросоюза готов публично поддерживать Украину

Общее горе сближает. Эта поговорка как никогда уместна и для Украины и Молдовы, у которых общий враг оккупировал части территории (укр.)
28 февраля 2023 — Ярослав Юрчишин, народный депутат Украины, "Голос"

"Украина имеет право на упреждающий удар по Приднестровью. Но я уверен, что его не будет"

"Россия своим договором с Молдовой вытирает ноги, и не только. МИД России давно превратился в министерство пропаганды..."
27 февраля 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Не только 18 танков Leopard 2: что предоставляет Германия для победы Украины в войне

"Украина защищает также и свободу Германии. Усиливая обороноспособность Украины, мы усиливаем свободу и демократию" (укр.)
27 февраля 2023 — Анка Фельдгузен, посол Германии в Украине