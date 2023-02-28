У Берліні прибрали знищений російський танк з-під посольства РФ, щоб відправити у Нідерланди

З-під посольства Росії у Берліні прибрали російський танк, виставлений там до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомило видання Spiegel з посиланням на німецьку поліцію, пише "Європейська правда".

Російський танк Т-72 стояв перед посольством на бульварі Унтер-ден-Лінден до вечора понеділка і мав служити меморіалом проти війни.

Фото: IMAGO/Майк Шмідт

За словами ініціаторів акції, танк потрапив на міну під час наступу російської армії на Київ 31 березня 2022 року та був знищений вибухом. Ймовірно, в ньому загинули солдати. Вони належали до танкової частини, дислокованої на сході Росії.

Військово-історичний музей Міноборони України надав танк в оренду, а також підтримав його транспортування.

За словами ініціаторів, наступною країною, де буде виставлений танк, стануть Нідерланди.

У Берліні в суботу 25 лютого пройшла багатотисячна демонстрація проти підтримки України зброєю. Під час акції до знищеного російського танка перед посольством РФ принесли квіти.

Попереднього дня, у річницю початку повномасштабної війни, у Берліні відбулась велика акція на підтримку України.