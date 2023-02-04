Китай поставляет РФ технологии, необходимые для ведения войны в Украине - WSJ

Китай предоставляет технологии, необходимые российским военным для ведения войны в Украине, несмотря на международные санкции и экспортный контроль.

Об этом свидетельствует обзор российских таможенных данных, опубликованный The Wall Street Journal, передает "Европейская правда".

Хотя Россия имеет возможность производить большую часть своих основных военных потребностей внутри страны, она в значительной степени полагается на импорт технологий двойного назначения, таких как полупроводники, которые необходимы для современной войны.

Западные чиновники заявили, что их кампания экономического давления, начатая в феврале прошлого года, подорвет военную машину Москвы, поскольку она нацелена на экспорт в Россию компьютерных чипов, инфракрасных камер и радиолокационного оборудования.

Но таможенные и корпоративные записи показывают, что Россия все еще может импортировать эти технологии через страны, которые не присоединились к усилиям США, направленным на то, чтобы отрезать Москву от мировых рынков. Много экспортно-контролируемой продукции все еще идет через такие страны, как Турция и Объединенные Арабские Эмираты, правительства которых западные чиновники обвиняют в пренебрежении санкциями и контролем. Турецкие официальные лица заявляют, что санкции являются неэффективными и что Анкара играет важную роль как собеседник с Россией. Под давлением США Турция решила прекратить некоторые финансовые и деловые связи.

Таможенные записи показывают, что китайские государственные оборонные компании поставляют навигационное оборудование, технологии глушения и детали истребителей российским государственным оборонным компаниям, находящимся под санкциями.

Это лишь некоторые из десятков тысяч партий товаров двойного назначения - продуктов, имеющих как коммерческое, так и военное применение - которые Россия импортировала после своего вторжения в прошлом году, согласно таможенным документам, предоставленным C4ADS, вашингтонской некоммерческой организацией, специализирующейся на выявлении угроз национальной безопасности. Большинство поставок двойного назначения поступали из Китая, свидетельствуют эти данные.

Записи, с которыми ознакомился WSJ, показывают, что китайские компании - как государственные, так и частные - являются доминирующими экспортерами товаров двойного назначения, которые, по словам американских чиновников, вызывают особое беспокойство.

WSJ проанализировал более 84 000 поставок, зарегистрированных российской таможней в период после того, как Запад начал кампанию экономического давления, сосредоточенную на товарах, которые администрация Байдена назвала критически важными для российской армии.

"Утверждение о том, что Китай оказывает "помощь" России, не имеет под собой никаких фактических оснований, а является чисто спекулятивным и намеренно раздутым", - заявил Лю Пэнгю, представитель посольства Китая в Вашингтоне, в комментарии WSJ. Лю подтвердил давнюю позицию Пекина, что Китай выступает против того, что он называет односторонними санкциями, которые не имеют под собой никаких оснований согласно международному праву.

Поддержка Китаем России, которая ведет войну против Украины, должна была стать предметом обсуждения во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин в эти выходные. Эта поездка была отложена на неопределенный срок в пятницу после того, как Пентагон заявил, что отследил китайский разведывательный аэростат над континентальной частью США в начале недели.