Китай постачає РФ технології, потрібні для ведення війни в Україні - WSJ

Китай надає технології, необхідні російським військовим для ведення війни в Україні, незважаючи на міжнародні санкції і експортний контроль.

Про це свідчить огляд російських митних даних, опублікований The Wall Street Journal, передає "Європейська правда".

Хоча Росія має можливість виробляти більшу частину своїх основних військових потреб всередині країни, вона значною мірою покладається на імпорт технологій подвійного призначення, таких як напівпровідники, які є необхідними для сучасної війни.

Західні чиновники заявили, що їхня кампанія економічного тиску, розпочата в лютому минулого року, підірве військову машину Москви, оскільки вона націлена на експорт до Росії комп'ютерних чипів, інфрачервоних камер і радіолокаційного обладнання.

Але митні та корпоративні записи показують, що Росія все ще може імпортувати ці технології через країни, які не приєдналися до зусиль США, спрямованих на те, щоб відрізати Москву від світових ринків. Багато експортно-контрольованої продукції все ще йде через такі країни, як Туреччина і Об'єднані Арабські Емірати, уряди яких західні чиновники звинувачують у нехтуванні санкціями і контролем. Турецькі офіційні особи заявляють, що санкції є неефективними і що Анкара відіграє важливу роль як співрозмовник з Росією. Під тиском США Туреччина вирішила припинити деякі фінансові та ділові зв'язки.

Митні записи показують, що китайські державні оборонні компанії постачають навігаційне обладнання, технології глушіння і деталі винищувачів російським державним оборонним компаніям, що перебувають під санкціями.

Це лише деякі з десятків тисяч партій товарів подвійного призначення - продуктів, які мають як комерційне, так і військове застосування - які Росія імпортувала після свого вторгнення минулого року, згідно з митними документами, наданими C4ADS, вашингтонською некомерційною організацією, що спеціалізується на виявленні загроз національній безпеці. Більшість поставок подвійного призначення надходили з Китаю, свідчать ці дані.

Записи, з якими ознайомився WSJ, показують, що китайські компанії - як державні, так і приватні - є домінуючими експортерами товарів подвійного призначення, які, за словами американських чиновників, викликають особливе занепокоєння.

WSJ проаналізував понад 84 000 поставок, зареєстрованих російською митницею в період після того, як Захід розпочав кампанію економічного тиску, зосереджену на товарах, які адміністрація Байдена назвала критично важливими для російської армії.

"Твердження про те, що Китай надає "допомогу" Росії, не має під собою жодних фактичних підстав, а є суто спекулятивним і навмисно роздутим", - заявив Лю Пенгю, речник посольства Китаю у Вашингтоні, в коментарі WSJ. Лю підтвердив давню позицію Пекіна, що Китай виступає проти того, що він називає односторонніми санкціями, які не мають під собою жодних підстав згідно з міжнародним правом.

Підтримка Китаєм Росії, яка веде війну проти України, мала стати предметом обговорення під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна цими вихідними. Ця поїздка була відкладена на невизначений термін у п'ятницю після того, як Пентагон заявив, що відстежив китайський розвідувальний аеростат над континентальною частиною США на початку тижня.