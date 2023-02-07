Военная помощь Нидерландов для Украины превысила миллиард евро

Нидерланды предоставили Украине военной помощи на сумму в 1,07 млрд евро.

Об этом говорится в письме министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен в парламент, сообщает "Европейская правда".

"Общая стоимость военной помощи Украине по состоянию на 24 января составила около 1,07 млрд. евро", - говорится в письме.

Из этой суммы непосредственная материальная военная поддержка составляет 463,8 млн евро. Эта сумма касается балансовой стоимости поставленного оборудования. В предыдущем парламентском письме от 16 декабря, балансовая стоимость поставленного оборудования составляла более 404 миллионов евро.

Как отмечалось в предыдущем отчете, Минобороны намерено как можно быстрее пополнить или заменить поставленное оборудование там, где это необходимо. По состоянию на 24 января 2023 года общая стоимость замещения составила 771,3 млн евро.

Также в эту сумму входят коммерческие поставки: стоимость приобретенных на коммерческой основе военных товаров в интересах Украины сейчас составляет около 57,8 млн евро (по сравнению с 45 млн евро по состоянию на 15 декабря прошлого года).

В эту сумму также входит пакет военной поддержки на сумму 120 млн евро, предусматривающий передачу танков Т-72 совместно с Чехией и США.

Вклад в размере 100 млн евро также предусмотрен для "Международного фонда для Украины". Этот фонд финансирует оборудование, поставляемое непосредственно промышленностью.

Нидерланды также вносят 25 миллионов евро в фонд НАТО для военной поддержки Украины. Эти деньги предназначены для таких вещей, как топливо, одежда и медикаменты, а не оружие.

"Для этих поставок, как и для предыдущих, министр иностранных дел и министр внешней торговли и сотрудничества по вопросам развития провели тщательный, но, учитывая исключительные обстоятельства, ускоренный пересмотр критериев ЕС по экспорту вооружений. Любые новые поставки также будут проходить эту тщательную и ускоренную проверку", - говорится в письме.

Как сообщалось, Нидерланды готовы рассмотреть запрос Украины на поставку истребителей F-16, но пока такого запроса не поступало.