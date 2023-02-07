В правительстве Австрии выступили против участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2024

Вице-канцлер и министр спорта Австрии Вернер Коглер считает недопустимым участие спортсменов из России и Беларуси в Летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в комментарии изданию Der Standard.

Ранее президент Австрийского олимпийского комитета Петер Меннел поддержал решение МОК не отстранять ни одного спортсмена "только на основании его паспорта". Коглер не согласен с таким мнением.

"Такое вопиющее нарушение международного права должно привести к последствиям и санкциям во всех сферах. Со всем пониманием ситуации тех или иных российских или белорусских спортсменов, я сочувствую прежде всего семьям тех украинских спортсменов, которых, по некоторым данным, уже около 220, погибших на поле боя или в результате российских атак на гражданскую инфраструктуру", - пояснил вице-канцлер Австрии.

Он подчеркнул, что "для украинских спортсменов просто неприемлемо соревноваться за медали с российскими и белорусскими спортсменами", а критика позиции Украины со стороны МОК "должна быть отвергнута".

Коглер напомнил, что значительная часть российских и белорусских спортсменов являются военнослужащими: "В Токио 45 из 71 медалей завоевали военнослужащие. На зимних Играх в Пекине треть участников команды Олимпийского комитета России служили в армии".

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет разработал дорожную карту разрешения россиянам и белорусам соревноваться в 2024 году как "нейтральным" и при строгих условиях. Спортсмены из обеих стран были исключены из многих международных спортивных соревнований после того, как Россия начала полную войну против Украины в прошлом году.

Против такого решения уже резко выступили Украина, Польша и страны Балтии, а министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что около 40 стран выступят против включения спортсменов из России и Беларуси в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже.