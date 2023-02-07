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В уряді Австрії виступили проти участі росіян і білорусів в Олімпіаді-2024

Вівторок, 7 лютого 2023, 23:20

Віцеканцлер і міністр спорту Австрії Вернер Коглер вважає неприпустимою участь спортсменів із Росії та Білорусі в Літніх Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у коментарі виданню Der Standard.

Раніше президент Австрійського олімпійському комітету Петер Меннел підтримав рішення МОК не відстороняти жодного спортсмена "лише на підставі його паспорта". Коглер не погоджується з такою думкою.

"Таке кричуще порушення міжнародного права повинно призвести до наслідків і санкцій у всіх сферах. З усім розумінням ситуації тих чи інших російських чи білоруських спортсменів, я співчуваю насамперед сім'ям тих українських спортсменів, яких, за деякими даними, вже близько 220, які загинули на полі бою або внаслідок російських атак на цивільну інфраструктуру", – пояснив віцеканцлер Австрії.

Він наголосив, що "для українських спортсменів просто неприйнятно змагатися за медалі з російськими та білоруськими спортсменами", а критика позиції України з боку МОК "повинна бути відкинута".

Мер Парижа, де відбудеться Олімпіада-2024, проти участі росіян

Коглер нагадав, що значна частина російських і білоруських спортсменів є військовослужбовцями: "У Токіо 45 з 71 медалей завоювали військовослужбовці. На зимових Іграх у Пекіні третина учасників команди Олімпійського комітету Росії служили в армії".

Нагадаємо, раніше Міжнародний олімпійський комітет розробив дорожню карту дозволу росіянам і білорусам змагатися в 2024 році як "нейтральним" та за суворих умов. Спортсмени з обох країн були виключені з багатьох міжнародних спортивних змагань після того, як Росія почала повну війну проти України минулого року.

Проти такого рішення вже різко виступили Україна, Польща й країни Балтії, а міністр спорту Польщі Каміль Бортничук заявив, що близько 40 країн виступлять проти включення спортсменів з Росії та Білорусі у програму Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

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Австрія Росія Білорусь

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