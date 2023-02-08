Путин считает, что в войне время на его стороне - разведка Эстонии

Президент России Владимир Путин убежден, что время на его стороне в войне против Украины, поскольку он располагает достаточными ресурсами для подпитки своей военной машины.

Об этом в своем ежегодном отчете сообщила Служба внешней разведки Эстонии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg.

В отчете говорится, что хотя Россия вряд ли достигнет "качественного скачка" в своей способности вести войну, Путин не остановится, несмотря на неудачи в первый год вторжения.

Ключевым фактором для него является ослабление поддержки Украины со стороны союзников, таких как США и НАТО.

"Путин тянет время, считая, что Украина и Запад истощатся раньше, чем Россия", - говорится в докладе, в котором также сказано, что, по убеждению Путина, он может бомбами заставить Украину сесть за стол переговоров.

Правительство Путина не демонстрирует признаков слабости и способно развернуть инструменты "пропагандистского империализма", даже несмотря на то, что российские военные стратеги были застигнуты врасплох способностью Украины защищать себя и масштабами санкций США и Европейского Союза, говорится в докладе.

Российская элита все больше обеспокоена тем, что Путин "сошел с ума, но большинству из них не хватает мужества предпринять реальные шаги к переменам", - говорится в отчете.

В документе отдельно рассматривается потенциальная постпутинская Россия. Как отмечено, в ней не существует ни одной значительной группировки, которая бы разделяла демократические ценности, зато за власть борются "радикальные" фракции, среди них - Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров.

Эстонские разведчики назвали авторитарный режим Путина Советским Союзом 2.0, в котором на горизонте "нет нового Горбачева, не говоря уже о Ельцине".

Эстонская разведка обеспокоена тем, что вторжение повысило риск военного конфликта в странах Балтии, поскольку дальнейшая мобилизация и запланированные масштабные российские военные учения позднее в этом году, как ожидается, усилят напряженность на восточном фланге НАТО.

Рассматривая страны Балтии как самый уязвимый регион в НАТО, Россия "с большой вероятностью" предоставит приоритет восстановлению своих вооруженных сил вблизи Эстонии, что может занять до четырех лет.

Глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что в случае поражения Украины в войне ее ресурсы будут отобраны и обращены против Запада.

Напомним, глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что предоставление Украине всех необходимых средств для победы в войне с Россией является фактически единственным путем к миру.