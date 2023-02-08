Путін вважає, що у війні час на його боці - розвідка Естонії

Президент Росії Владімір Путін переконаний, що час на його боці у війні проти України, оскільки він має в своєму розпорядженні достатньо ресурсів для підживлення своєї військової машини.

Про це у своєму щорічному звіті повідомила Служба зовнішньої розвідки Естонії, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg.

У звіті йдеться, що хоча Росія навряд чи досягне "якісного стрибка" у своїй здатності вести війну, Путін не зупиниться, незважаючи на невдачі в перший рік вторгнення.

Ключовим фактором для нього є ослаблення підтримки України з боку союзників, таких як США і НАТО.

"Путін тягне час, вважаючи, що Україна і Захід виснажаться раніше, ніж Росія", - йдеться в доповіді, у якій також сказано, що, на переконання Путіна, він зоже бомбами змусити Україну сісти за стіл переговорів.

Уряд Путіна не демонструє ознак слабкості і здатний розгорнути інструменти "пропагандистського імперіалізму", навіть попри ти, що російські військові стратеги були захоплені зненацька здатністю України захищати себе і масштабами санкцій США і Європейського Союзу, йдеться в доповіді.

Російська еліта все більше стурбована тим, що Путін "з'їхав з глузду, але більшості з них не вистачає мужності зробити реальні кроки до змін", - йдеться у звіті.

У документі окремо розглядається потенційна постпутінська Росія. Як відзначено, у ній не існує жодного значного угруповання, яке б поділяло демократичні цінності, натомість за владу борються "радикальні" фракції, серед них - Євгеній Пригожин та Рамзан Кадиров.

Естонські розвідники назвали авторитарний режим Путіна Радянським Союзом 2.0, в якому на горизонті "немає нового Горбачова, не кажучи вже про Єльцина".

Естонська розвідка стурбована тим, що вторгнення підвищило ризик військового конфлікту в країнах Балтії, оскільки подальша мобілізація і заплановані масштабні російські військові навчання пізніше цього року, як очікується, посилять напруженість на східному фланзі НАТО.

Розглядаючи країни Балтії як найвразливіший регіон у НАТО, Росія "з великою ймовірністю" надасть пріоритет відновленню своїх збройних сил поблизу Естонії, що може зайняти до чотирьох років.

Глава Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін заявив, що в разі поразки України у війні її ресурси будуть відібрані і обернуті проти Заходу.

Нагадаємо, глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі заявив, що надання Україні всіх необхідних засобів для перемоги у війні з Росією є фактично єдиним шляхом до миру.