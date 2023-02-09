Латвия передаст Украине медоборудование на общую сумму в почти 378 000 евро

Поддержка Латвией жителей Украины и здравоохранения будет продолжаться до победы Украины в войне.

Об этом заявила министр здравоохранения Лига Меньгелсоне во время встречи с послом Украины в Латвии Александром Мищенко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Министр и посол говорили о будущей поддержке Латвии в сфере гуманитарной помощи и лечения и реабилитации раненых на войне украинских солдат в латвийских медицинских учреждениях.

Меньгелсоне подтвердила поддержку Латвии для Украины и сообщила о ходе подготовки очередной партии медицинского оборудования. Украине передадут инфузионные насосы, аппараты ИВЛ, мониторы пациентов - всего 185 единиц на общую сумму в почти 378 000 евро. Медоборудование будет поставлено в Украину с использованием Механизма гражданской защиты Европейского союза.

В свою очередь, Мищенко поблагодарил Латвию за оказанную поддержку и лечение и реабилитацию украинских солдат. Именно в сфере реабилитации планируется усилить сотрудничество, не только обеспечивая реабилитацию раненым, но и передавая опыт латвийских реабилитологов украинским медикам.

Как сообщалось ранее, в прошлом году Латвия помогла Украине медицинскими устройствами, лекарствами, автомобилем скорой помощи, носилками, микроскопами, одеялами из фольги, а также предоставила лечение и психосоциальную поддержку украинцам на сумму более двух миллионов евро.

Кроме того, в прошлом году в Латвию было доставлено около 130 раненых украинских солдат. Им была оказана медицинская помощь. Солдат принимают и лечат в трех медучреждениях - Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS), Больнице травматологии и ортопедии и Национальном реабилитационном центре "Вайвари".

Латвия и в будущем планирует помогать раненым украинским солдатам. В основном продолжается сотрудничество между латвийскими и украинскими больницами, оценивается состояние пациентов, необходимые медицинские услуги и организуется медицинский транспорт. Планируется, что медицинские услуги и реабилитацию смогут получить около 120 украинских военнослужащих.