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Латвія надасть медичну допомогу 120 пораненим українським військовим

П'ятниця, 27 січня 2023, 12:59

Продовжуючи співпрацю латвійських та українських медустанов, Латвія і цього року планує надавати медичну допомогу пораненим українським військовим.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал LSM.

За інформацією МОЗ Латвії, загалом у поточному році планується прийняти близько 120 осіб.

Глава міністерства Ліга Менгельсоне зустрілася з мікрохірургами Олафом Лібермансом і Мартіньшем Малзубрісом, щоб обговорити можливості реконструктивної хірургії в латвійських стаціонарах - ці медики неодноразово оперували поранених в Україні. Вона наголосила, що Латвія продовжить підтримувати український народ. Наразі країна допомагає постраждалим на війні в рамках договору про співпрацю між двома країнами.

Вислухавши рекомендації мікрохірургів, міністр планує обговорити можливості поліпшення меддопомоги в стаціонарних і реабілітаційних установах, зазначили у відомстві.

У 2022 році до Латвії доправили та надали медичну допомогу в Ризькій Східній клінічній університетській лікарні та Національному реабілітаційному центрі "Вайварі" 130 пораненим.

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Латвія

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