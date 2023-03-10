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Полиция Дании разыскивала яхту, связанную со взрывами на "Северных потоках"

Пятница, 10 марта 2023, 08:18

Датская полиция разыскивала в Балтийском море яхту, которая, по сообщениям СМИ, могла быть использована для диверсии на газопроводах РФ в Балтийском море в сентябре.

Об этом сообщил глава крошечного датского острова Кристиансо Сорен Тиим Андерсен агентству Reuters, пишет "Европейская правда".

"Полиция искала конкретную лодку, которая пришвартовалась здесь в сентябре", - сообщил агентству Андерсен.

От властей Германии требуют сведений о расследовании подрыва "Северных потоков"

На этой неделе в СМИ США и Германии появились сообщения о том, что ответственность за диверсию может нести проукраинская группировка.

Немецкий телеканал ARD и газета Die Zeit сообщили, что немецкие власти смогли идентифицировать яхту, которую использовали для диверсионной операции.

Согласно сообщениям, операцию по размещению взрывчатки на морском дне осуществили шесть человек, которые отплыли из Ростока 6 сентября и позже были обнаружены на датском острове Кристиансо.

Датская полиция в январе искала информацию о лодках, которые пришвартовались на Кристиансо 16-18 сентября, сказал Андерсен. Полиция опрашивала местных жителей, собирая видеозаписи из гавани, а также получая информацию из билетных автоматов в порту.

Кристиансо является частью небольшого архипелага, расположенного примерно в 18 км к северо-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. Архипелаг, на котором проживает всего 98 жителей, является бывшей военно-морской крепостью, но остается под управлением Министерства обороны Дании.

Немецкие власти подтвердили в среду, что в январе провели рейд на судне, которое, возможно, использовалось для перевозки взрывчатки, использованной для подрыва трубопровода.

Между тем, немецкое издание Spiegel показало фото яхты "Андромеда", которую считают связанной со взрывами.

Глава Минобороны Алексей Резников накануне отрицал причастность Украины к подрыву газопровода.

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Дания Северный поток-2 Россия Германия

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