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Поліція Данії розшукувала яхту, пов'язану з вибухами на "Північних потоках"

П'ятниця, 10 березня 2023, 08:18

Данська поліція розшукувала в Балтійському морі яхту, яка, за повідомленнями ЗМІ, могла бути використана для диверсії на газопроводах РФ у Балтійському морі у вересні.

Про це повідомив глава крихітного данського острова Кристіансо Сорен Тіім Андерсен агентству Reuters, пише "Європейська правда".

"Поліція шукала конкретний човен, який пришвартувався тут у вересні", - повідомив агентству Андерсен.

Від влади Німеччини вимагають відомостей про розслідування підриву "Північних потоків"

Цього тижня у ЗМІ США та Німеччини з'явилися повідомлення про те, що відповідальність за диверсію може нести проукраїнське угруповання.

Німецький телеканал ARD і газета Die Zeit повідомили, що німецька влада змогла ідентифікувати яхту, яку використовували для диверсійної операції.

Згідно з повідомленнями, операцію з розміщення вибухівки на морському дні здійснили шість осіб, які відпливли з Ростока 6 вересня і пізніше були виявлені на данському острові Крістіансо.

Данська поліція в січні шукала інформацію про човни, які пришвартувалися на Крістіансо 16-18 вересня, сказав Андерсен. Поліція опитувала місцевих жителів, збираючи відеозаписи з гавані, а також отримуючи інформацію з квиткових автоматів в порту.

Крістіансо є частиною невеликого архіпелагу, розташованого приблизно за 18 км на північний схід від острова Борнхольм у Балтійському морі. Архіпелаг, на якому проживає лише 98 мешканців, є колишньою військово-морською фортецею, але залишається під управлінням Міністерства оборони Данії.

Німецька влада підтвердила в середу, що в січні провела рейд на судні, яке, можливо, використовувалося для перевезення вибухівки, використаної для підриву трубопроводу.

Тим часом, німецьке видання Spiegel показало фото яхти "Андромеда", яку вважають пов'язаною із вибухами.

Глава Міноборони Олексій Резніков напередодні заперечив причетність України до підриву газопроводу.

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Данія Північний потік-2 Росія Німеччина

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