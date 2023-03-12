В Молдову не пустили члена ЧВК "Вагнер"

Пограничная полиция Молдовы сообщила 12 марта, что не пустила в страну представителя российской частной военной кампании (ЧВК) "Вагнер".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

В ведомстве отметили, что мужчина прибыл в страну самолетом, но в аэропорту его остановили.

В полиции отметили, что за последнюю неделю не пустили в страну 182 иностранных граждан и 46 единиц транспорта. По информации пограничников, 165 из них нарушили молдавское пограничное и миграционное законодательство.

"Обмен информацией позволил нам обнаружить в потоке пассажиров в аэропорту Кишинева гражданина, идентифицированного как представитель ЧВК из России (Вагнер). Его не пустили в страну и вернули самолетом в государство, из которого он вылетел", - рассказали в полиции.

В то же время, по данным пограничников, за последние сутки поток прибывающих в Молдову вырос - всего за последние 24 часа в страну въехало более 23,8 тыс. человек, и почти все иностранные граждане, из которых почти 5 тыс. - граждане Украины.

Напомним, Соединенные Штаты считают, что лица, связанные с российской разведкой, планируют организовать протесты в Молдове с целью свержения власти и установления более пророссийского правительства.

Президент Молдовы Майя Санду 13 февраля заявила, что Россия планирует с помощью протестов оппозиции и с привлечением людей с военной подготовкой, а также граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории, атаки на правительственные здания и смену власти в Молдове.

Подробнее на эту тему - в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье Молдова с переворотом: зачем Майя Санду меняет правительство под угрозой гибридного нападения РФ