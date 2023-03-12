До Молдови не пустили члена ПВК "Вагнер"

Прикордонна поліція Молдови повідомила 12 березня, що не пустила в країну представника російської приватної військової кампанії (ПВК) "Вагнер".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

У відомстві зазначили, що чоловік прибув до країни літаком, але в аеропорту його зупинили.

У поліції зазначили, що за останній тиждень не пустили в країну 182 іноземних громадян і 46 одиниць транспорту. За інформацією прикордонників, 165 із них порушили молдовське прикордонне та міграційне законодавство.

"Обмін інформацією дозволив нам виявити в потоці пасажирів в аеропорту Кишинева громадянина, ідентифікованого як представник ПВК із Росії (Вагнер). Його не пустили в країну і повернули літаком у державу, з якої він вилетів", - розповіли в поліції.

Водночас, за даними прикордонників, протягом останньої доби потік тих, хто прибуває до Молдови, зріс - загалом протягом останніх 24 годин у країну в'їхало понад 23,8 тис. осіб, і майже всі іноземні громадяни, з яких майже 5 тис. - громадяни України.

Нагадаємо, Сполучені Штати вважають, що особи, пов'язані з російською розвідкою, планують організувати протести в Молдові з метою повалення влади й встановлення більш проросійського уряду.

Президентка Молдови Мая Санду 13 лютого заявила, що Росія планує за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою, а також громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії, атаки на урядові будівлі та зміну влади в Молдові.

Детальніше на цю тему - у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Молдова з переворотом: навіщо Мая Санду змінює уряд під загрозою гібридного нападу РФ.