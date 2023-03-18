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Польский волонтер ранен вблизи Бахмута, в микроавтобус попала ракета

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Суббота, 18 марта 2023, 17:26

Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий подтвердил информацию о раненом польском волонтере, который пострадал в Украине в результате российских обстрелов.

Об этом сообщает TVN24, пишет "Европейская правда"

В субботу советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что ранения получили двое волонтеров из Польши.

 

"Российская ракета попала в автобус польских волонтеров, которые везли гуманитарную помощь в город Часов Яр. Двое волонтеров получили ранения", - написал он.

Геращенко добавил, что одного из пострадавших эвакуировали в больницу в Днепре.

В то же время Цихоцкий подтвердил ранения только одного польского гражданина.

"Мы получили информацию о раненом гражданине Республики Польша. Ему оказывается медицинская помощь, и ему будет оказана помощь", - сказал он, не раскрывая никаких других подробностей.

Агентство PAP также пообщалось с представителем польской инициативы помощи "Nehemiasz". Именно в составе этой группы ехали волонтеры. Он рассказал о двух раненых поляках.

"Микроавтобус поляков, которые принадлежат к этой инициативе, был расстрелян в четверг поздно вечером. Шесть человек были ранены, среди них двое поляков. Они оба живут в Познани. Один из них находится в стабильном, но тяжелом состоянии. Другой - в более легком состоянии. Мы поддерживаем связь с их семьями и посольством в Киеве. Хотелось бы, чтобы через неделю-две мы смогли увидеть их в Польше", - сказал он.

Он добавил, что волонтеры "были немедленно эвакуированы из зоны обстрела, госпитализированы и получили медицинскую помощь".

Часов Яр - поселок городского типа в Донецкой области. Он расположен примерно в 10 километрах к западу от Бахмута.

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