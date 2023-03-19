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В Черногории проходят выборы президента

Воскресенье, 19 марта 2023, 10:07

В Черногории в воскресенье проходит первый тур выборов президента.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В выборах принимают участие семь кандидатов, включая действующего главу государства Мило Джукановича, который занимал те или иные важные политические должности в стране последние 30 лет

Главными оппонентами Джукановича на воскресных выборах являются Андрия Мандич, глава "Демократического фронта", который стремится к более тесным связям с Сербией и Россией, и Яков Милатович, прозападный экономист и заместитель главы движения "Европа сейчас".

Для победы в первом туре необходимо набрать более 50%. Соцопросы указывают на высокую вероятность второго тура 2 апреля.

Оппоненты обвиняют Джукановича и его Демократическую партию социалистов в коррупции и связях с организованной преступностью. Джуканович и его партия отрицают обвинения.

Больше об этом смотрите в свежей беседе "Европейской правды" с журналисткой, редактором портала "Балканський оглядач" Натальей Ищенко.

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