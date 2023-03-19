У Чорногорії проходять вибори президента

У Чорногорії в неділю проходить перший тур виборів президента.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У виборах беруть участь сім кандидатів, включно з чинним главою державою Міло Джукановичем, який обіймав ті чи інші важливі політичні посади в країні останні 30 років

Головними опонентами Джукановича на недільних виборах є Андрія Мандич, голова "Демократичного фронту", який прагне тісніших зв'язків із Сербією та Росією, та Яков Мілатович, прозахідний економіст і заступник голови руху "Європа зараз".

Для перемоги в першому турі необхідно набрати понад 50%. Соцопитування вказують на високу ймовірність другого туру 2 квітня.

Опоненти звинувачують Джукановича і його Демократичну партію соціалістів у корупції та зв'язках з організованою злочинністю. Джуканович і його партія заперечують звинувачення.

Більше про це дивіться у свіжій розмові "Європейської правди" з журналісткою, редакторкою порталу "Балканський оглядач" Наталією Іщенко.

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