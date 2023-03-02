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Украина уже превосходит критерии НАТО - евродепутат

Четверг, 2 марта 2023, 14:21

Депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс считает, что Украине уже не нужен никакой план действий по членству в НАТО, поскольку она уже соответствует большинству критериев.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"Конечно, кое-что надо развивать - в частности, гражданский контроль над вооруженными силами, который важен для демократий. Но Украина уже показала, что ваша военная сила, военная организация превосходят все натовские критерии. Поэтому я не думаю, что здесь нужно говорить о критериях", - сказал Кубилюс.

По его словам, на саммите НАТО в Вильнюсе в июле может быть сделана подготовительная работа для принятия Украины, а уже в следующем году в Вашингтоне можно принять окончательное решение.

"И когда кто-нибудь говорит: "Может, дать Украине не членство, а план действий?", то я отвечаю, что план действий нужен не Украине, а некоторым западным столицам, чтобы у них изменилось понимание ситуации, чтобы они отказались от этого: "Не надо провоцировать Путина", - добавил евродепутат.

Кубилюс также считает, что Украина может получить полноправное членство в ЕС в 2029 году.

Для тех, кто предпочитает формат видео, смотрите интервью на канале "ЕвроПравды" - Украина в НАТО и жесткое поражение РФ в войне разрушат путинскую Россию

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Украина-НАТО

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